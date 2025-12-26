В Ульяновской области выявили незаконную добычу песка в объеме 6 тыс. куб. м

Региону был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи песка в объеме почти 6 тыс. куб. м в Старомайнском районе Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отмечается в сообщении.

Установлено, что на участке в Старомайнском районе, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения и находящемся в собственности Ульяновской области, был разработан карьер. В нем осуществлялась незаконная добыча строительного песка в объеме почти 6 тыс. куб. м. В результате региону был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.