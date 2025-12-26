Росздравнадзор проверяет клинику, в которой москвичка пострадала от действий хирурга

Речь идет о клинике "Мир аппаратной косметологии"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Деятельность частного центра косметологии, на который пожаловалась его клиентка после оказанных услуг пластической хирургии, на текущий момент изучает Росздравнадзор. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

Ранее газета "Известия" сообщила, что две жительницы столицы получили осложнения после обращения в один из центров косметологии. У одной из них после хирургического вмешательства возникли гнойники, шея утратила свою подвижность, у второй упало зрение.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучает организацию медицинской помощи пациентке, которая, по ее словам, пострадала от действий пластического хирурга в московской частной клинике "Мир аппаратной косметологии", - говорится в сообщении.