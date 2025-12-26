Экс-замгубернатора Югры отказали в изменении меры пресечения на более мягкую

Речь идет об Алексее Шипилове

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста, который он вынужден отбывать в Сургуте вместо Ханты-Мансийска.

В Сургутском горсуде 20 ноября в закрытом режиме состоялось первое судебное заседание по делу Шипилова. Однако оно было отложено, поскольку уголовно-исполнительная инспекция Ханты-Мансийского межмуниципального филиала отказалась доставлять подсудимого на заседание из Ханты-Мансийска, где он находится под домашним арестом. Расстояние между городами составляет порядка 300 км, это около пять часов пути на автомобиле. В итоге 4 декабря суд изменил Шипилову место отбывания домашнего ареста на Сургут, однако подсудимого это не устроило, поскольку он утверждал, что его основное место проживания находится в Ханты-Мансийске, а в Сургуте лишь квартира его жены.

"Защитники подсудимого подали апелляционные жалобы на постановление Сургутского городского суда от 4 декабря 2025 года, в которых просили: отменить постановление Сургутского городского суда, избрать в отношении Шипилова А. В. меру пресечения в виде запрета определенных действий. <…> Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Сургутского городского суда от 4 декабря 2025 года в отношении Шипилова А. В., отклонил апелляционные жалобы адвокатов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую не нашел у суда оснований для удовлетворения, поскольку ранее срок домашнего ареста Шипилова был продлен до 1 апреля 2026 года, а новых обстоятельств, требующих смягчения меры пресечения, не выявлено.

Ранее сообщалось, что следующее судебное заседание по делу пройдет в Сургутском городском суде 27 января 2026 года.

В чем обвиняют Шипилова

Алексей Шипилов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024-го обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате дома перешли в обслуживание фирмы, а муниципальная управляющая компания была признана банкротом. Шипилов был арестован 15 февраля 2024 года, но 22 сентября 2025 года по апелляционной жалобе суд изменил ранее избранную меру пресечения на домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.