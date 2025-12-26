Экс-депутата курской облдумы приговорили к 5,5 года по делу о фортификациях

Речь идет о Максиме Васильеве

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева за хищение выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Приговором Ленинского районного суда г. Курска от 26.12.2025 Васильев М. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в составе организованной группы). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. в доход государства, с ограничением свободы 1 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильев будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Иск о взыскании с Васильева свыше 152 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

"Гражданский иск, заявленный АО "Корпорация развития Курской области", удовлетворен в полном объеме. С осужденного солидарно (с ранее осужденным Синьговским В. И.) взысканы денежные средства в размере 152 млн 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что в декабре 2022 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин по личной договоренности с Васильевым, который фактически управлял ООО "КТК сервис", организовал заключение с этой компанией в лице генерального директора Андрея Воловикова договора подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной. Фигурантами уголовного дела также являются заместители Лукина Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, им вменяется совершение преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.