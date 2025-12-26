В Одесской области серьезно повреждены два объекта энергохолдинга "ДТЭК"

Для восстановления оборудования "нужно время", сообщил украинский энергохолдинг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Два энергетических объекта получили значительные повреждения после взрывов в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил украинский энергохолдинг "ДТЭК".

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, оба объекта расположены на юге области. Для восстановления оборудования "нужно время", добавили в пресс-службе.

22 декабря энергохолдинг также сообщал о значительном повреждении двух своих объектов в регионе.

В ночь на пятницу поступали сообщения о взрывах в Одессе и области. Утром глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе после взрывов горит объект инфраструктуры. Позже глава областной администрации Олег Кипер рассказал, что в регионе повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, в результате возникли пожары. При этом количество поврежденных объектов не уточнялось.