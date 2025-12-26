В трех областях Украины частично нет света из-за повреждения энергообъектов

Заместитель министра энергетики страны Ольга Юхимчук отметила, что почти во всех регионах введены меры ограничения энергопотребления

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Потребители в Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины частично остались без электроснабжения в результате повреждения энергетических объектов в нескольких регионах страны. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

В Минэнерго не уточнили, сколько именно человек остались без света. Юхимчук добавила, что почти во всех областях Украины введены меры ограничения энергопотребления.

Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщил, что в Одесской области значительно повреждены сразу два объекта энергетики на юге региона.

В ночь на пятницу в Одесской, а также Николаевской и Харьковской областях объявлялась воздушная тревога, в некоторых городах прогремели взрывы.