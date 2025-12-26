В Ленинградской области в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Трое погибли, еще один человек госпитализирован после столкновения двух легковых автомобилей в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ГКУ "Леноблпожспас".

"Произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей "Митцубиси" и "Чанган". В автомобиле "Митцубиси" погибло три человека. Водитель автомобиля "Чанган" госпитализирован в ЦРБ г. Первомайск", - говорится в сообщении.

Авария случилась утром 26 декабря в Выборгском районе в поселке Майнило.