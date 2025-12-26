В Саратове произошла разгерметизация газовой трубы

Пострадали два человека

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. В Саратове два человека пострадали в результате разгерметизации газовой трубы на Сокурском тракте. Один пострадавший госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило дежурному в 10:57 (09:57 мск).

"По адресу: город Саратов, Сокурский тракт, произошла разгерметизация газовой трубы. <…> Пожара нет. По предварительной информации, пострадали два человека, госпитализирован один человек", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются. На место выехали два пожарных расчета.