СК проверяет данные о невыплате зарплаты при строительстве метро в Красноярске

В местных СМИ появилась информация, что водители грузовиков одной из субподрядных организаций из-за отсутствия выплат перекрыли въезд на одну из площадок строительства метротрамвая

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам субподрядных организаций при строительстве метротрамвая в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В пятницу в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что водители грузовиков одной из субподрядных организаций из-за отсутствия выплат перекрыли в центре города въезд на одну из площадок строительства метротрамвая.

"26 декабря 2025 года в средствах массовой информации размещены сведения о невыплате заработной платы работникам ООО "Бамтоннельстрой-Красноярск" и ООО ТД "Ангара". Сообщается о том, что работникам не выплачивается заработная плата с августа текущего года. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки", - сообщили в ведомстве.

По словам представителя ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, в рамках проверки будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности перед сотрудниками организации, а по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В краевом госпредприятии "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), заказчике проекта метротрамвая в Красноярске, пока не прокомментировали информацию.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Сейчас в городе ведется строительство метротрамвая. В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым генподрядчиком строительства метротрамвая вместо АО "Красноярск ТИСИЗ".