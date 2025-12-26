Dhaka Tribune: в Бангладеш при столкновении судов погибли восемь человек

По информации издания, еще несколько десятков пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, несколько десятков пострадали при столкновении двух пассажирских судов на реке Мегхна в Бангладеш. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на предварительные данные полиции.

Столкновение судов произошло в ночь на пятницу из-за густого тумана в районе города Чандпур, расположенного в 115 км от бангладешской столицы Дакки. На судах находились несколько сотен пассажиров, число погибших и пострадавших может возрасти.