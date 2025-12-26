ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Главе стройкомпании Череповца утвердили обвинительное заключение

Он направлял средства дольщиков на строительство других объектов или обналичивал для собственных нужд, сообщила прокуратура Вологодской области
10:06

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель строительной компании из Череповца предстанет перед судом по обвинению мошенничестве в особо крупном размере со средствами участников долевого строительства жилья. Он направлял средства дольщиков на строительство других объектов или обналичивал для собственных нужд, дом в Череповце не был достроен, ущерб превысил 159 млн рублей, сообщила прокуратура Вологодской области.

"Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с июня 2019-го по март 2023 года, обвиняемый, являясь руководителем строительной организации, привлекал денежные средства граждан для возведения секции многоквартирного дома на улице Монтклер в Череповце. Деньги дольщиков перечислялись на счета аффилированных обвиняемому организаций, а в дальнейшем на расчетные счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в счет оплаты работ и услуг на других объектах строительства. Часть средств обвиняемый обналичил и использовал по своему усмотрению.

В результате строительство жилого дома не было завершено. Ущерб 49 дольщикам, вложившим средства в строительство, причинен ущерб на сумму свыше 159 млн рублей. Уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд Вологодской области для рассмотрения по существу.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, согласно данным строительно-технической экспертизы, стоимость выполненных работ по объекту составила всего 33,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что проблемный дом достроит компания из Вологды. 

