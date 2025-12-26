Спустя месяц после пожара в Гонконге 14 человек остаются в больницах

Задержаны 16 человек

ГОНКОНГ, 26 декабря. /ТАСС/. Спустя ровно месяц после пожара в Гонконге, унесшего жизни по меньшей мере 161 человека, 14 пострадавших остаются в больницах. Как сообщает администрация (правительство) мегаполиса на официальном сайте, по делу о пожаре полиция задержала 16 человек.

По этой информации, из-за пожара в различных государственных больницах лечение получили 79 пациентов. "65 из них уже выздоровели и выписаны, остальные 14 находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении. Всего же медицинские службы на месте оказали помощь примерно 1 600 пострадавшим.

Более 4,6 тыс. жителей сгоревшего комплекса в настоящее время размещены в жилье, предоставленном властями мегаполиса. Из них 489 человек проживают в гостиничных номерах, 551 человек - в молодежных общежитиях или кампусах. Еще 3 591 человек в настоящее время проживает во временных жилищах, предоставленных Жилищным бюро города.

Полиция задержала в общей сложности 16 человек по подозрению в непредумышленном убийстве, в их числе глава компании-субподрядчика, проводившей ремонт, и еще 15 человек из различных строительных компаний. Все арестованные в настоящее время освобождены под залог, но находятся под следствием.

26 ноября в комплексе Wang Fuk Court из восьми жилых высотных домов в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга началось возгорание, пламя тушили до 28 ноября. По последним данным, погиб по крайней мере 161 человек, власти проводят ДНК-тестирование останков, не исключено, что число погибших может увеличиться. Огонь распространился по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. Власти подозревают, что ремонт проводился с нарушением норм противопожарной безопасности. Этот пожар стал самым смертоносным пожаром в жилом здании за всю историю города.