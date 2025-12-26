Свердловский экс-вице-губернатор не смог в апелляции оспорить продление ареста

Речь идет об Олеге Чемезове

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила без изменений решение суда нижестоящей инстанции о продлении до 15 февраля 2026 года срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение суда нижестоящей инстанции оставлено без изменений", - сказали в суде.

О продлении ареста сообщалось со ссылкой на правоохранительные органы 13 ноября. Чемезов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

25 сентября губернатор региона Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора. 29 сентября Чемезов был вызван на допрос, после чего его задержали.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований по изъятию у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, а также и сам Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.