В Красноярске в квартире обнаружили мертвую женщину и ее шестилетнего сына

Следователи не обнаружили на телах погибших видимых признаков смерти криминального характера

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. В Красноярске в квартире обнаружены мертвыми шестилетний мальчик и его мать. Соседи в последний раз их видели в сентябре этого года, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"22 декабря 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире на улице Парашютной тел 43-летней женщины и ее 6-летнего сына. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия с целью установления всех обстоятельств гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина вместе с сыном проживала в квартире с июня 2025 года. "Со слов соседей, последний раз они видели их в сентябре. 22 декабря в связи с длительными жалобами от соседей на завоздушивание батарей произведено вскрытие двери, запертой на ключ изнутри. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. На телах погибших видимых признаков смерти криминального характера не обнаружено.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших", - пояснили в СК.

Кроме того, по данному факту организована проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).