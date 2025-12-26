В Приморье назначили условные сроки авторам шоу о вымышленном депутате Наливкине

Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и намерена обжаловать его

Редакция сайта ТАСС

© Andrey Sayfutdinov/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. В Приморском крае Уссурийский районный суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно двум авторам скетч-шоу о вымышленном депутате Наливкине, обвиняемым в хулиганстве с незаконным изготовлением взрывчатых веществ во время съемки видео. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением взрывных устройств) и по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил виновным наказание в виде шесть лет лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. рублей", - указано в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о режиссере шоу Андрее Клочковом и продюсере Семене Вавилове.

По данным пресс-службы, в сентябре 2021 года фигуранты незаконно изготовили на основе пиротехнического состава два самодельных взрывных устройства (типа взрывпакет). Эти устройства осужденные использовали для постановки и съемки провокационного видеоролика. На остановке общественного транспорта "Сады" в Уссурийске они привязали взрывпакеты к предвыборному агитационному баннеру. Потом фигуранты, имитируя выстрел из учебного гранатомета РПГ-7, взорвали их.

Прокуратура не согласилась с мягкостью приговора и в ближайшее время намерена обжаловать его в апелляционном порядке.