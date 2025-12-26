В Ижевске задержали начальника городского управления архитектуры за взятку

Фигуранта поместили в изолятор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска. Мужчина причастен к получению взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Установлено, что в ходе исполнения своих должностных полномочий фигурант получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 200 тыс. рублей за согласование проекта планировки территории и изменение вида разрешенного использования земельного участка, а также оказание содействия в получении организацией разрешения на строительство на нем многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК России по региону возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Фигурант задержан, его поместили в изолятор.