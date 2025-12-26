В Белгороде в ДТП с автобусом пострадали три человека

Авария произошла на проспекте Богдана Хмельницкого

© УГИБДД ГУ МВД России по Белгородской области/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. В Белгороде три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"Двое пассажиров автобуса и водитель "Москвича" обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 10:20 мск на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем "Москвича" не справилась с управлением, из-за чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом "ЛиАЗ" под управлением 67-летнего водителя. После столкновения автобус совершил наезд на опору линии электропередачи. Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 20 пассажиров.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.