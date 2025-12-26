СК завершил расследование дел журналистов "Дождя" Ратниковой и Дзядко

Уголовные дела переданы для направления в суд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении журналистов "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Валерии Ратниковой (признана в РФ иноагентом) и Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении Валерии Ратниковой, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и Тихона Дзядко, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 2 ст. 330.1, п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уголовные дела переданы для направления в суд.

Следствием установлено, что обвиняемые в одном из мессенджеров разместили публикации, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию.

"Следствием получены доказательства, изобличающие Ратникову и Дзядко в совершении инкриминируемых преступных деяний. Они объявлены в розыск. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.