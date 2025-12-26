В Карелии мужчину осудили за диверсию и госизмену

Его приговорили к 18 годам лишения свободы

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Карелии признал виновным 33-летнего жителя Мурманской области по делу о государственной измене и покушении на диверсию. Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре республики.

"Верховный суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Мурманской области Владимира Кокловского. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 и 3 ст. 30, п. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии и покушение на диверсию) <…>. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Суд установил, что с апреля по май 2024 года мужчина с целью получения денежных средств вступил в переписку с представителями украинских служб и договорился с ними о сотрудничестве. По их указанию он приехал на автомобиле в Петрозаводск, где собрал и передал иностранным спецслужбам сведения о расположении предметов охраны и обороны аэродрома.

По заданию куратора мужчина должен был осуществить поджог военной авиационной техники в Карелии и двух релейных шкафов на участке железнодорожных путей в Мурманской области. С этой целью он приобрел необходимые материалы для изготовления зажигательных устройств.

В прокуратуре добавили, что жителю Мурманской области также назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. Кроме того, его автомобиль конфискован в доход государства.