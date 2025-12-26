На севере Израиля при теракте погибли двое израильтян

Нападавшего палестинского террориста задержали

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Двое израильтян были убиты при нападении палестинского террориста на севере Израиля, нападавший задержан. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

"Террористическая атака на севере Израиля была цепочкой террористических действий, начавшейся в городе Бейт-Шеан, где был насмерть сбит пешеход. Затем молодая женщина была смертельно ранена ножом в районе Эйн-Харода. В конечном итоге подозреваемый был нейтрализован в Афуле прохожим", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "нейтрализованный террорист - житель палестинских территорий". Он "был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести", указали в ведомстве.