"Общественное": на Украине умер пострадавший при погоне машины военкомата

В ТЦК утверждают, что Александр Чвалко "пытался скрыться на личном транспортном средстве и наехал на металлический забор"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Житель села Новый Стародуб Кировоградской области Украины Александр Чвалко, получивший тяжелые травмы в результате погони за ним автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), умер в больнице. Об этом сообщило издание "Общественное".

В полиции утверждают, что мужчина на самокате не справился с управлением и сам врезался в металлический забор, однако сестра Чвалко рассказала изданию, что в его смерти могут быть виноваты сотрудники ТЦК. "Если человек на скорости влетел в забор, как они говорят, на заборе должны остаться царапины и другие следы", - отметила она. Но на заборе, по ее словам, повреждений нет, "чего не скажешь о машине (с военкомом за рулем - прим. ТАСС)". Кроме того, отметила родственница, сразу после аварии машину убрали с места ДТП.

В больнице родственникам сообщили, что полученные мужчиной травмы слишком тяжелы для падения с самоката - у пострадавшего были зафиксированы перелом основания черепа, черепно-лицевые травмы, переломы ребер, переломы ног в двух местах, пробитые легкие. Родственники готовят судебный иск и будут проводить судебно-медицинскую экспертизу. У мужчины остались жена и двое детей.

Между тем спикер областной полиции Татьяна Рябошапка заявила "Общественному", что "во время движения водитель электросамоката выехал на обочину, где столкнулся с металлическим забором и упал". В ТЦК утверждают, что мужчина "пытался скрыться на личном транспортном средстве и наехал на металлический забор".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Последние стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. За последние месяцы произошло несколько случаев, когда военкомы сбивали автомобилями пытающихся убежать военнообязанных.