В Уфе арестовали жителя Новосибирска, выступавшего в роли курьера мошенников

По версии следствия, мужчина забрал 12,5 млн рублей у пожилого человека

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя Новосибирска, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, мужчина выступал в роли курьера и забрал 12,5 млн рублей у пожилого человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"С учетом позиции прокуратуры Ленинского района города Уфы суд избрал в отношении 23-летнего жителя г. Новосибирска меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 66-летней жертвой телефонных мошенников стал житель города Нефтекамска. Звонившие сообщили ему, что якобы мужчина финансирует незаконную деятельность и для сохранения денежных средств их необходимо передать курьеру.

Обвиняемый 10 октября 2025 года дважды приезжал к дому введенного в заблуждение пожилого мужчины и забрал у него 12,5 млн рублей. Эти средства потерпевший получил в качестве выплат за сына, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.