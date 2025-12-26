В Петербурге пресекли собрание около 70 участников проукраинской секты

Против группировки проводят проверку, также рассматривают вопрос о заведении уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге пресекли собрание около 70 участников проукраинской квазирелигиозной организации "Школа единого принципа". Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Накануне правоохранительные органы прервали всероссийское собрание организации, проходившее в Адмиралтейском районе. На нем находились около 70 человек из разных регионов страны. В отношении них проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, "Школа единого принципа" была ранее создана на Украине под предлогом "пробуждения сознания" и "внутреннего духовного взросления" адептов. На собраниях его участники нелестно высказывались о российских военнослужащих и СВО. "Адептам категорически запрещалось рассказывать об участии в организации православным священникам, а позицию по Украине они были обязаны доносить членам своих семей и знакомым", - отметил собеседник.

Он добавил, что в руководство секты входят преподаватели ряда вузов и школ, но, понимая незаконность и подрывной характер своей деятельности, в повседневной жизни они не позиционировали себя как последователи культа.