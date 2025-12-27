В 11 областях Украины отменили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в 11 регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха отменено в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой. Черновицкой и Черкасской областях.

В настоящий момент предупреждение об угрозе с воздуха действует в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.