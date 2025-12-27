В Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лед

Пять человек выбрались самостоятельно, сообщили в региональном МЧС

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Автомобиль с восемью людьми в салоне провалился под лед реки Лена в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в машине. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

"В микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена произошел провал автомобиля Toyota Estima в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена", - говорится в сообщении.

На месте организована работа водолазов, с пострадавшими работает психолог. Всего к работам привлечены 20 специалистов экстренных служб, задействовано 7 единиц техники.