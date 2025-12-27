Прокуратура начала проверку после сообщений о продаже некачественного Aloe Vera

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заявили в надзорном ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Проверка организована прокуратурой после публикации о реализации некачественного напитка Aloe Vera, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Пензенской области.

"Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан", - говорится в сообщении.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заявили в надзорном ведомстве, уточнив, что на контроле находятся ход и результаты проверок, организованных правоохранительными и контролирующими органами.

Ранее Роспотребнадзор выдал предписание АО "Тандер" о приостановке продажи потенциально опасного напитка Aloe Vera. Телеграм-канал Mash при этом сообщал, что в четырех бутылках напитка обнаружен ацетон.