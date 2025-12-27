В Нижегородской области водитель фуры сбил насмерть двух пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Водитель большегруза сбил насмерть двух пешеходов в Воротынском районе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 07:45 мск в деревне Никольское. "Водитель большегруза совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина и женщина скончались", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.