В Якутии пять человек госпитализировали после провала авто под лед

Четверо из них находятся в реанимации

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Якутске пять человек, пострадавших в результате провала автомобиля под лед, госпитализированы с обморожениями. Из них четверо находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.

"В ожоговый центр Республиканской больницы №2 ЦЭМП поступили пятеро пострадавших с различными отморожениями. Состояние двух женщин и двоих мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.