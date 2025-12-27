Жительницу Донецка задержали за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Она инициативно установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала жительницу Донецка по подозрению в публикациях призывов к убийству российских военных, нанесению ударов по Москве, а также фотофиксации военной техники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена противоправнаядеятельность жительницы Донецка, причастной к шпионажу и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Женщина задержана за публикации призывов к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России", - отметили в ЦОС.

Установлено, что она инициативно установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России.

Следственным отделом УФСБ России по ДНР возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ст. 276 УК РФ (шпионаж).

ФСБ России в очередной раз предупредила о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В ФСБ обратили внимание на то, что спецслужбами Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей для осуществления разведывательно-диверсионной деятельности с целью нанесения ущерба нашей стране. "Призываем российских граждан к бдительности во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркнули в ФСБ.