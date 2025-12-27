Минздрав Белоруссии: после ДТП в Витебской области госпитализировали 13 человек

Автобус, следовавший по маршруту Москва - Брест, съехал в кювет и опрокинулся

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Белоруссии бригады скорой медицинской помощи доставили в больницы 13 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Витебской области. Об этом проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее МВД сообщало, что ночью в Толочинском районе автобус, следовавший по маршруту Москва - Брест, съехал в кювет и опрокинулся. По информации ведомства, в салоне находились 2 водителя и 12 пассажиров. В результате аварии погибла 53-летняя женщина, еще шесть человек были госпитализированы.

В Минздраве уточнили, что пострадавших доставили восемь бригад скорой помощи в Толочинскую центральную районную больницу и Оршанскую городскую больницу №1. После осмотра троих пациентов в Толочинской ЦРБ врачи направили их на амбулаторное лечение. В Оршанской больнице пострадавшим провели необходимые диагностические обследования: четверо были доставлены в хирургическое отделение, пятеро - в травматологическое, еще один пациент помещен в реанимацию. Медики диагностировали у них травмы различной степени тяжести. Также было подтверждено, что одна из пассажирок умерла до прибытия скорой помощи.

В министерстве здравоохранения добавили, что ситуация находится на контроле ведомства.