В Киеве после серии взрывов ввели аварийные отключения света

Почасовые графики отключения света в столице сейчас не действуют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения света ввели в Киеве после серии взрывов и сообщений о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ столичного региона. Об этом сообщила компания "ДТЭК Киевские электросети".

Как отмечается на сайте ДТЭК, отключения введены по приказу энергетической компании "Укрэнерго". Почасовые графики отключения света в столице сейчас не действуют.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области.