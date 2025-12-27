ТАСС: аэропорты Люблин и Жешув возобновили работу

Они были закрыты на несколько часов "в связи с необходимостью обеспечения государственной безопасности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорты в польских городах Люблин и Жешув возобновили работу после того, как были закрыты на несколько часов "в связи с необходимостью обеспечения государственной безопасности". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Аэропорты Люблин и Жешув возобновили прием и отправку самолетов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти воздушные гавани, расположенные на востоке и юго-востоке страны, были закрыты с 04:30 по местному времени (06:30 мск), однако не уточнил, что именно подразумевалось под "необходимостью обеспечения государственной безопасности".

Источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах отмечал, что в воздушном пространстве Польши, а именно в районах Люблина и Жешува, находились два самолета НАТО, совершавшие круговые полеты на высоте от 8 до 10 км. Их траектория захватывала узловые диспетчерские районы двух закрывавшихся аэропортов. Речь шла об одном самолете-заправщике и одном самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления.