В Якутии достали из реки затонувший автомобиль с телом ребенка

На месте работают спасатели

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Якутии подняли из реки затонувший автомобиль. В нем обнаружено тело погибшего ребенка, сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

"На данный момент совместными усилиями Службы спасения Якутии и МЧС России затонувшую сегодня машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего - [это тело] ребенка", - говорится в сообщении.

Утром 27 декабря в Якутске автомобиль Toyota Estima провалился под воду при выезде на лед в несанкционированном месте - в районе слива сточных вод в протоку реки Лены. Внутри машины находились восемь человек, пятеро из них выбрались самостоятельно, трое, включая ребенка, остались в машине. Была организована работа водолазов Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог ГУ МЧС России. Тело погибшего мужчины было найдено на берегу у полыньи - он выбрался из машины, но не смог спастись.

По данным Министерства здравоохранения Якутии, после инцидента пятеро пострадавших были госпитализированы с обморожениями. Состояние двух женщин и двоих мужчин тяжелое, они находятся в реанимации, еще один пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.