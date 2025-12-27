Многие районы Киева остались без тепла и света после взрывов
Редакция сайта ТАСС
07:43
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение пропало почти в трети районов Киева в результате ночных взрывов в регионе, в ряде районов нет электричества. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, электричества нет в части районов левого берега столицы. Левобережье Киева включает Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы.
Об отсутствии света у значительной части населения также сообщил глава города Бровары Киевской области Игорь Сапожко.
В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области.