ФСБ показала кадры задержания жительницы Донецка за призывы к ударам по Москве
Редакция сайта ТАСС
07:49
ТАСС, 27 декабря. ФСБ показала видео задержания жительницы Донецка по подозрению в публикациях призывов к убийству российских военных и нанесению ударов по Москве.
На кадрах также виден допрос обвиняемой.
Установлено, что она инициативно установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России.