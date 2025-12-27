ФСБ показала кадры задержания жительницы Донецка за призывы к ударам по Москве

Обвиняемая также по заданию представителей Главного управления разведки Минобороны Украины осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 27 декабря. ФСБ показала видео задержания жительницы Донецка по подозрению в публикациях призывов к убийству российских военных и нанесению ударов по Москве.

На кадрах также виден допрос обвиняемой.

Установлено, что она инициативно установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники ВС России.