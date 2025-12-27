ВСУ атаковали кафе в Запорожской области

Пострадал охранник заведения

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника боеприпасы на территорию кафе в селе Водяное Запорожской области, охранник заведения ранен. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий в своем Telegram-канале написал, что в селе Водяное Каменско-Днепровского округа на территорию кафе сбросили с БПЛА боеприпасы с детонацией. Из-за этого пострадал охранник, который находился в кафе. Мужчина 1984 года рождения получил осколочные ранения и был госпитализирован в хирургическое отделение.

Глава Запорожской области добавил, что за прошедшие сутки украинские боевики 13 раз целенаправленно атаковали населенные пункты региона. "Большая часть атак пришлась на Каменско-Днепровский муниципальный округ. Так, по территории Каменско-Днепровской РЭС была совершена атака БПЛА квадрокоптерного типа, в результате чего было обесточено 13 социально значимых объектов и абоненты в селах Водяное, Мичурино, Днепровка, Великая Знаменка и городе Каменка-Днепровская. В городе Каменка-Днепровская при атаке БПЛА повреждены фасад и остекление здания, пострадавших нет", - констатировал он.

По его информации, украинский беспилотник также атаковал легковой автомобиль на автодороге Пологи - Конские Раздоры. Пострадавших нет, поврежден транспорт. "Все службы работают в штатном режиме", - подчеркнул глава региона.