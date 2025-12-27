Белгородскую область за сутки атаковали более 50 беспилотников ВСУ

В селе Зимовное пострадали две мирные жительницы

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали более 50 беспилотников при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"Над Белгородским округом сбиты и подавлены 14 беспилотников. <…> Над Борисовским округом сбит 1 беспилотник. Без последствий", - говорится в сообщении.

Населенные пункты Валуйского округа подверглись атакам 6 беспилотников, в селе Солоти поврежден автомобиль, в хуторе Леоновка - частный дом. Волоконовский округ атаковали 5 беспилотников, в поселке Пятницкое повреждены оборудование одного из объектов и два грузовых автомобиля.

По Грайворонскому округу было выпущено 22 боеприпаса и 7 беспилотников, в селе Замостье в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое, в том числе ребенок. Краснояружский округ был атакован с помощью 6 боеприпасов и 9 беспилотников.

Ракитянский округ атакован одним беспилотником самолетного типа, в Шебекинском округе в селе Зимовное пострадали две мирные жительницы. После обследования в ОКБ у одной женщины исключили предварительные диагнозы, вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. "В результате детонации неустановленного боеприпаса в селе повреждены газовая труба и четыре частных дома. В селе Мешковое вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден частный дом. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 8 беспилотников", - добавили в оперштабе.