Жителям Киева рекомендовали не выходить на улицу из-за смога

Смог образовался после серии взрывов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Смог образовался в Киеве после серии взрывов и возникших в результате пожаров. Об этом сообщила Киевская городская администрация в Telegram-канале.

Власти рекомендовали жителям закрывать окна и по возможности не выходить на улицу.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области. Позже в Киеве ввели аварийные отключения света, а мэр столицы Виталий Кличко заявил об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.