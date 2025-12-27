В Кабардино-Балкарии завели дело после нападения на магазин

Подозреваемый находится под стражей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после попытки жителя станицы Приближной украсть телефон и проникнуть в закрытый магазин. Об этом сообщили в региональном МВД.

"Предварительно установлено, что 27-летний житель станицы Приближной, зайдя в офис компании по продаже пластиковых окон, заметил на столе мобильный телефон. Оттолкнув одного из сотрудников, он похитил устройство стоимостью около 35 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время он попытался вернуться в помещение, но дверь была закрыта, а внутри находились сотрудники. Тогда подозреваемый нанес несколько ударов ножом по входной двери, повредив стеклопакет. Один из работников, действуя в целях самообороны, выстрелил в сторону нападавшего из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Нападавший получил травмы и был доставлен в больницу. Рядом с местом происшествия нашли нож, который направили на экспертизу. Похищенный телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый находится под стражей.