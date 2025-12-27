В горах Казахстана погиб турист

Еще двоих ищут спасатели

АЛМА-АТА, 27 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего туриста в горах Алма-Атинской области обнаружили поисковики, еще двоих из этой тургруппы продолжают искать. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

"В результате поисковых работ с использованием беспилотного летательного аппарата в районе пика Локомотив было обнаружено тело. Спасателями был произведен спуск с высоты 3 700 м над уровнем моря, после чего тело передано сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. <...> Поисковые работы по установлению местонахождения еще двух человек продолжаются", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что поступило сообщение от родственницы о том, что ее брат вместе с двумя друзьями ушел в горы и не вернулся.