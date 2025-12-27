Число пострадавших от атак дронов ВСУ в Горловке достигло двух

При обстрелах повреждено два автомобиля и объект теплоснабжающей организации

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших от атак дронов ВСУ в Горловке, увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке Мичурина ранена мирная жительница Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее мэр сообщал о ранении еще одного мирного жителя. При атаках БПЛА повреждено два гражданских автомобиля и объект теплоснабжающей организации.