ТАСС: футболист Адамс пострадал во время драки со стрельбой в Подмосковье

Полиция устанавливает личности нападавших

МОСКВА, 27 декабря./ТАСС/. Воспитанник клуба ЦСКА футболист Лайонел Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел ночью в субботу у ресторана "Деньночь" в Звенигороде. Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после оказания медицинской помощи спортсмен был отпущен. "Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о поступлении информации о стрельбе на Московской улице города Звенигорода. "Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись", - сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, их розыск и задержание.