ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

На окраине Калуги уничтожили пять беспилотников

На местах работают оперативные группы
Редакция сайта ТАСС
13:56

КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на окраине Калуги. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня днем силами ПВО уничтожены пять БПЛА на окраине города Калуги. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. 

УкраинаРоссияКалужская областьВоенная операция на Украине