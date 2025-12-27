На окраине Калуги уничтожили пять беспилотников
13:56
КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на окраине Калуги. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем силами ПВО уничтожены пять БПЛА на окраине города Калуги. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.