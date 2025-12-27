В Туве подросток зарезал сверстника на территории школы

Заведено уголовное дело

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В Туве 17-летний подросток ударил ножом своего сверстника, он умер на месте. Конфликт произошел на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, говорится в сообщении СУ СК РФ по Туве.

"Лицо, причастное к совершению преступления установлено. Им оказался 17-летний учащийся первого курса Ак-Довуракского горного техникума. По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Тело 17-летнего учащегося было обнаружено на территории школы. По факту убийства (ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.