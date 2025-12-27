Средства РЭБ подавили два БПЛА в Смоленской области

Повреждено ограждение частного домовладения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили над территорией Смоленской области два беспилотника, повреждено ограждение частного домовладения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области средствами РЭБ Министерства обороны России подавлены два украинских БПЛА. В результате разрушения при падении одного из беспилотных летательных аппаратов и разлета его частей незначительно было повреждено металлическое ограждение частного домовладения", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет. "На месте обнаружения обломков работают оперативные службы. Прошу вас соблюдать меры безопасности", - добавил губернатор.