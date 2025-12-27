Три жителя ДНР ранены при обстрелах ВСУ за день
Редакция сайта ТАСС
19:12
ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки в результате атак ударных БПЛА ранена женщина 1976 г. р. и пострадал мужчина 1953 г. р. В поселке Очеретино Ясиноватского муниципального округа из-за атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1988 г. р.", - написал он в Telegram-канале.
По его информации, раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.