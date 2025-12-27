ČTK: информация об угрозах стрельбы в чешском ТЦ не подтвердилась

Ранее полиция провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из ТЦ в городе Теплице

ПРАГА, 27 декабря. /ТАСС/. Информация об угрозах стрельбы в торговом центре в городе Теплице на северо-западе Чехии не подтвердилась. Со ссылкой на полицию об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Во второй половине дня в субботу полиция провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из ТЦ. Угроза поступила по телефону около 15:00 (17:00 мск). Были приняты повышенные меры безопасности, которые действовали в течение нескольких часов. Криминалисты приступили к розыску звонившего.

Теплице является одним из наиболее крупных городов на северо-западе Чехии.