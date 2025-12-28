В Ростовской области отразили атаку дронов

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. В четырех районах Ростовской области отразили атаку дронов. Пострадавших, по предварительной информации, не зафиксировано.

Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Как написал он в своем Telegram-канале, беспилотники подавили и уничтожили в четырех районах области: Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Информацию о последствиях атаки на земле уточняют.