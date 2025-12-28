В Туве подростка убили в уличном туалете во время открытия новогодней елки

ЧП случилось на территории школы в селе Кызыл-Мажалык

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Убийство 17-летнего подростка на территории школы в селе Кызыл-Мажалык в Туве, предварительно, произошло в уличном туалете во время открытия школьной новогодней елки.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

"Елка (открытие новогодней елки) действительно была, но конфликт произошел на улице. В туалете уличном", - сообщил собеседник агентства, добавив, что открытие елки было в субботу.

Министерство образования региона также проводит служебное расследование случившегося.