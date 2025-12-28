Причиной убийства школьника в Туве мог стать давний конфликт между подростками

Подозреваемого не будут отчислять до результатов расследования, сообщила директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Причиной убийства подростка на территории школы в Туве, в котором подозревается 17-летний студент Ак-Довуракского горного техникума, мог стать давний конфликт. Об этом ТАСС сообщила директор техникума Байлак Кужугет.

"Говорят, что у них конфликт был до поступления в наш техникум. Мать постаралась, чтобы он к нам поступил и в одной школе они не учились, это со слов матери", - сообщила директор, добавив, что убитый был одноклассником подозреваемого.

По словам Кужугет, подозреваемого не будут отчислять до результатов расследования. "У нас нет такого, чтобы сразу отчислять", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

Вырос в неполной семье и часто прогуливал занятия

Как рассказала директор техникума, студент обучается на первом курсе и рос в неполной семье. "Неполная семья, отца нет, он попал в ДТП и погиб. Мама работает уборщицей, она постоянно держала с нами связь, но ребенок часто пропускал занятия. Потому что он увлечен лошадями и постоянно находился на чабанской стоянке", - сообщила директор, добавив, что семья была многодетной. Подросток с семьей жил в селе, где произошло убийство, и ездил в техникум, который расположен за 8 км от села.

По ее словам, учился он на первом курсе. "Мальчик он адекватный, на наши замечания реагировал, но мотивация к учебе у него была низкая", - сообщила директор.

Ранее собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что убийство произошло в уличном туалете на территории школы во время открытия новогодней елки.